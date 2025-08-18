Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» (βίντεο)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από νέα αξιολόγηση των ψυχιάτρων.

Η νοσηλεία του είχε ξεκινήσει την Πέμπτη με εισαγγελική εντολή, έπειτα από αίτημα στενών συγγενών του, χωρίς, ωστόσο, τη δική του συγκατάθεση.

Ο τραγουδιστής επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα και ξεκαθαρίζει ότι «πίσω από αυτή τη δοκιμασία υπήρξε μια άθλια μεθόδευση».

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο “Δρομοκαΐτειο” έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του “Fever” – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

