Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του – Το βαρύ ποινικό του παρελθόν

Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Χθες Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα.

Η άτυχη 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.