Παράνομη ταφή ζώων στο Γουδί: Μακάβρια ευρήματα σε χώρο όπου παίζουν παιδιά – Έρευνα από τον Δήμο Αθηναίων

Aποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς στο Άλσος της Χωροφυλακής στο Γουδί. Υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων εντόπισαν θαμμένα ζώα σε χώρο με παιδικές χαρές, ενώ ο δήμος παραδέχτηκε ότι η πρακτική αυτή γινόταν από το 2021 και διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμες καταγγελίες πολιτών για την παράνομη ταφή ζώων συντροφιάς που έγιναν στο Δήμο Αθηναίων. Υπάλληλοι του δήμου που έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε θαμμένα οστά και σορούς ζώων σε έναν χώρο όπου καθημερινά περνούν εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής. Ο συγκεκριμένος χώρος, που αποτελεί τμήμα του άλσους και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 μ. από παιδική χαρά, αποκλείστηκε άμεσα από τις δημοτικές υπηρεσίες. Όπως επιβεβαίωσε ο Δήμος Αθηναίων, η ταφή ζώων στον χώρο πραγματοποιούνταν τουλάχιστον εδώ και τέσσερα χρόνια. Δημοτικοί σύμβουλοι μιλούν για «ωρολογιακή βόμβα» στον αστικό ιστό, τονίζοντας την επικινδυνότητα μιας τέτοιας πρακτικής σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διερευνηθεί ποιος έδωσε την εντολή για τη χρήση του άλσους ως χώρου ταφής ζώων. Τα πορίσματα αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, αλλά και στις πιθανές ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων ή άλλων εμπλεκομένων.