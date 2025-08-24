Καιρός: Καλοκαιρινή εβδομάδα με ήλιο, δροσερά μελτέμια και κανονικές θερμοκρασίες (Βίντεο)

Η εβδομάδα που ξεκινά θα είναι καλοκαιρινή, φωτεινή και με κανονικές θερμοκρασίες, ενώ τα μελτέμια θα κρατήσουν τον καιρό δροσερό και ευχάριστο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Όσοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε διακοπές θα απολαύσουν ιδανικές συνθήκες, με ήλιο, φυσιολογικές θερμοκρασίες και λίγες μόνο τοπικές μπόρες που δε θα επηρεάσουν τη γενική, θετική εικόνα του καιρού.

Σήμερα, Κυριακή, θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για σύντομες βροχές στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, πιο ενισχυμένοι στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα είναι ελαφρώς πιο ασθενείς και στο Ιόνιο αρκετά ήπιοι. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε κανονικά επίπεδα για την εποχή: 34-35°C στα ανατολικά ηπειρωτικά, έως 33°C στα Δωδεκάνησα και λίγο υψηλότερα στη νότια Κρήτη λόγω των βοριάδων.