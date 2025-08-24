eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025 14:24

Βόλος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Βόλος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο (Βίντεο)

Premium Strom

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Βόλου στον 40χρονο άνδρα που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τουά.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, σήμερα το πρωί (24/08), ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί, η οποία ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΙ: 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις