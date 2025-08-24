Βόλος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο (Βίντεο)

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Βόλου στον 40χρονο άνδρα που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τουά.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, σήμερα το πρωί (24/08), ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί, η οποία ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

