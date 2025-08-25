Την Τετάρτη η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα (βίντεο)

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ η οικογένεια του εκλιπόντος προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank-IBAN GR4202602150000400100392909.

Στην ίδια ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αναφέρει ότι με λύπη πληροφορήθηκε τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα σε ηλικία 79 χρόνων εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στη σύζυγο του Βασιλική και τα παιδιά του Παυλίνα και Λάμπρο, καθώς επίσης και σε όλους τους φίλους και τους οικείους του εκλιπόντος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ