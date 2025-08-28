Συνελήφθη 19χρονη για παραμέληση εποπτείας του 5χρονου αδερφού της

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η 19χρονη είχε αναλάβει να προσέχει τα δυο ανήλικα αδέρφια της, ένα 17χρονο κορίτσι και ένα 5χρονο αγόρι, καθώς η μητέρα τους είχε μεταβεί εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη άφησε τον 5χρονο υπό την επίβλεψη της 17χρονης αδελφής τους, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε και εκείνη το σπίτι, με αποτέλεσμα το αγόρι να μείνει εντελώς μόνο του.

Στη συνέχεια το 5χρονο βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού όπου εντοπίστηκε από περαστικούς να κλαίει, οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και απομάκρυναν με ασφάλεια το αγόρι.

Η 19χρονη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Πειραιά, ενώ τα δύο ανήλικα αδέλφια βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί και η μητέρα για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ