Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025 15:37

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος με 22 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Γράφτηκε από την

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος με 22 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Πάνω από 22 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατείχε αλλοδαπός, 31 ετών, που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για την φερόμενη δράση του και κατόπιν επιχείρησης τον εντόπισαν χθες το βράδυ καθώς κινούνταν με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του οπότε και συνελήφθη.

Σε σπίτι που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ("καβάτζα") βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 22 κιλών και 361 γραμ., όπως επίσης 800 πακέτα τσιγάρα που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού Δημοσίου.

Ο αλβανικής καταγωγής άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, όπως επίσης για παράβαση του τελωνειακού κώδικα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
