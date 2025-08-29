Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόγραμμα ένταξης παιδιών στην προσχολική ηλικία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, εντάσσει στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» τη νέα πράξη «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2025-2026».

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 20,2 εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, με Δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

Στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών, με έμφαση σε εκείνα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.

? Χιλιάδες βρέφη και νήπια θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

? Παιδιά, έφηβοι και άτομα με αναπηρία θα αποκτήσουν πρόσβαση σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ), με σύγχρονες παιδαγωγικές δραστηριότητες και φροντίδα.

? Συνολικά, πάνω από 8.000 παιδιά στην Πελοπόννησο αναμένεται να επωφεληθούν κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε «Με την απόφαση αυτή κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τις οικογένειες και κυρίως τα παιδιά μας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει πίσω. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη φροντίδα και στη δημιουργική απασχόληση είναι δικαίωμα όλων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, των εθνικών πόρων και με την υλοποίηση από την ΕΕΤΑΑ, δίνει ουσιαστικές λύσεις σε χιλιάδες οικογένειες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και το μέλλον του τόπου μας».