Τι λένε τα ζώδια σήμερα (11/9)

Κριός

Η Σελήνη περνά στον Ταύρο στον 2ο οίκο σου και φέρνει ανάγκη για ηρεμία και σταθερότητα, έπειτα από περιόδους έντασης. Η ενέργειά σου μπορεί να είναι πιο συγκρατημένη και πρακτική, εστιάζοντας σε καθημερινές υποχρεώσεις και θέματα που απαιτούν υπομονή. Είναι μια καλή στιγμή για να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα ή να φροντίσεις το σώμα σου και την ευεξία σου. Οι αποφάσεις παίρνονται καλύτερα αν κινηθείς σταθερά, χωρίς παρορμητικές κινήσεις. Στις σχέσεις σου, δείχνεις περισσότερη σταθερότητα και τρυφερότητα.

Ταύρος

Με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, η σημερινή μέρα φέρνει έντονη ανάγκη για ασφάλεια και προσωπική φροντίδα. Η ενέργειά σου είναι πιο σταθερή και συγκεντρωμένη, γεγονός που σε βοηθά να οργανώσεις υποθέσεις που απαιτούν προσοχή και υπομονή, όπως οικονομικά ζητήματα ή τακτοποίηση πρακτικών θεμάτων της καθημερινότητας. Είναι επίσης μια καλή στιγμή να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και τις επιθυμίες σου. Η μέρα ευνοεί μικρές, σταθερές κινήσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σου.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στον Ταύρο στον 12ο οίκο σου, φέρνει μια μέρα πιο εσωστρεφή και στοχαστική. Η ενέργειά σου στρέφεται προς την εσωτερική αναζήτηση, την ηρεμία και την επαναφόρτιση των ψυχικών σου αποθεμάτων. Είναι κατάλληλη στιγμή να ασχοληθείς με πρακτικές δραστηριότητες που σε βοηθούν να ξεκουραστείς ή να τακτοποιήσεις ζητήματα που παρέμεναν στο παρασκήνιο. Μικρές μοναχικές στιγμές, διαλογισμός ή δημιουργικές ασχολίες θα σε βοηθήσουν να αποφορτιστείς. Η μέρα προσφέρεται για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον Ταύρο στον 11ο οίκο σου, φέρνει την ανάγκη να βρεθείς με την παρέα σου, και να μιλήσεις για τα μελλοντικά σχέδιά σου. Η επιθυμία για σταθερές και ουσιαστικές σχέσεις με φίλους/ες ή συνεργάτες είναι έντονη, αφού θα θέλεις να αισθανθείς ασφάλεια και σιγουριά στις κοινωνικές σου επαφές. Είναι μια καλή στιγμή για να επικοινωνήσεις με φίλους/ες, να μοιραστείς ιδέες και να προωθήσεις κοινά σχέδια, αλλά με ήρεμο τρόπο. Σήμερα ευνοούνται οι μικρές κοινωνικές δραστηριότητες και η οργάνωση μελλοντικών στόχων.

Λέων

Η σημερινή μέρα σε φέρνει σε επαφή με τις επαγγελματικές φιλοδοξίες και την ανάγκη σου για σταθερότητα στην καριέρα. Η Σελήνη στον Ταύρο στον 10ο οίκο σου, ενισχύει την επιθυμία να οργανώσεις προσεκτικά τα καθήκοντά σου, να θέσεις σαφείς στόχους και να κινηθείς με συνέπεια. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να δείξεις υπευθυνότητα και να εδραιώσεις την εικόνα σου σε συνεργάτες ή προϊσταμένους. Η ημέρα ευνοεί επίσης τη δημιουργία και την αναβάθμιση στρατηγικών σχεδίων.

Παρθένος

Σήμερα, η Σελήνη στον Ταύρο στον 9ο οίκο σου στρέφει τον ενδιαφέρον σου σε θέματα μάθησης, επέκτασης οριζόντων και προσωπικής ανάπτυξης. Η τάση σου είναι να προσεγγίσεις τα νέα σχέδια με σταθερότητα και υπομονή, αξιοποιώντας την πρακτική σου σκέψη για να φέρεις αποτελέσματα που διαρκούν. Είναι μια καλή μέρα για μελέτη, ταξίδια, σχεδιασμό μελλοντικών στόχων ή ενασχόληση με πνευματικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Σήμερα μπορεί να αποφασίσεις να παρακολουθήσεις σεμινάρια που θα σε ωφελήσουν μελλοντικά.

Ζυγός

Η Σελήνη στον Ταύρο στον 8ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε θέματα που αφορούν κοινές υποθέσεις, οικονομικά ζητήματα ή σεξουαλικά. Η ανάγκη σου για ασφάλεια και σταθερότητα θα είναι έντονη, ενώ η προσέγγισή σου θα είναι προσεκτική και μεθοδική. Είναι μια καλή στιγμή να τακτοποιήσεις οικονομικές εκκρεμότητες, να εξετάσεις επενδύσεις ή να ασχοληθείς με ζητήματα που απαιτούν διακριτικότητα και συγκέντρωση. Η μέρα ευνοεί επίσης συναισθηματική εμβάθυνση και αναθεώρηση προσωπικών δεσμών.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον Ταύρο στον 7ο οίκο σου, σε φέρνει σε επαφή με ζητήματα σχέσεων και συνεργασιών. Η ανάγκη για σταθερές και ουσιαστικές επαφές θα είναι έντονη, ενώ θα επιδιώκεις ισορροπία και αρμονία στις προσωπικές και επαγγελματικές σου σχέσεις. Είναι μια καλή μέρα για να αφιερώσεις χρόνο στον/στην σύντροφό σου ή σε συνεργάτες, να ενισχύσεις την επικοινωνία μεταξύ σας και να δείξεις κατανόηση στις αδυναμίες των άλλων. Η μέρα μπορεί να φέρει μικρές αλλά σημαντικές βελτιώσεις στις σχέσεις σου, αρκεί να κινηθείς με σταθερότητα.

Τοξότης

Σήμερα, η Σελήνη στον Ταύρο και στον 6ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητά και τις υποχρεώσεις σου. Μπορεί να νιώσεις ότι θέλεις να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να οργανώσεις το πρόγραμμά σου ή να φροντίσεις την υγεία και την ευεξία σου. Είναι μια καλή μέρα για μικρές αλλαγές που θα κάνουν την καθημερινότητά σου πιο άνετη και λειτουργική. Προσπάθησε να κινηθείς με υπομονή και μεθοδικότητα, χωρίς βιαστικές αποφάσεις. Μικρές κινήσεις φροντίδας για τον εαυτό σου θα σου δώσουν θετική ενέργεια.

Αιγόκερως

Σήμερα, η Σελήνη στον Ταύρο και στον 5ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου στη δημιουργικότητα, τη χαρά, τον έρωτα και τα παιδιά. Είναι μια μέρα που μπορείς να αφιερώσεις χρόνο σε χόμπι, καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή ό,τι σε κάνει να νιώθεις χαρούμενος/η. Αν έχεις παιδιά, η επικοινωνία μαζί τους ή η φροντίδα τους θα σου δώσει ικανοποίηση και ζωντάνια. Προσπάθησε να αποφύγεις πίεση στον εαυτό σου και να απολαύσεις τις μικρές στιγμές χαράς που συχνά παραβλέπεις στην καθημερινότητά σου.

Υδροχόος

Σήμερα, η Σελήνη στον Ταύρο και στον 4ο οίκο σου, σε κάνει περισσότερο εσωστρεφή και στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και νιώθεις δικούς σου. Είναι μια καλή μέρα για να δημιουργήσεις άνεση στο χώρο σου, να τακτοποιήσεις μικρά πρακτικά θέματα ή να αφιερώσεις χρόνο σε οικογενειακές στιγμές. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να βρεις γαλήνη και προστασία στο περιβάλλον σου. Αν αφιερώσεις χρόνο στον προσωπικό σου χώρο, θα νιώσεις μεγαλύτερη ηρεμία μέσα στην ημέρα.

Ιχθύες

Η Σελήνη περνά στον Ταύρο στον 3ο οίκο σου και σε κάνει περισσότερο επικοινωνιακό/ή και κοινωνικό/ή. Θα ασχοληθείς με τα τρέχοντα θέματα της ημέρας, θα έχεις αρκετές μετακινήσεις, συζητήσεις, συναλλαγές και δοσοληψίες, ενώ γενικότερα είναι μια καλή ημέρα για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να απαντήσεις σε μηνύματα ή emails, ή να φροντίσεις μικρές υποθέσεις που χρειάζονται προσοχή. Η επικοινωνία με συγγενείς, γείτονες ή κοντινά πρόσωπα μπορεί να γίνει πιο ζεστή και ουσιαστική, αρκεί να μιλάς με ηρεμία και υπομονή.