Καλαμάτα: Δανός καλλιεργούσε και διακινούσε χασίς - Συνελήφθη στο Ασπρόχωμα

Σε μία ακόμη σύλληψη ατόμου που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Ειδικότερα χθές το απόγευμα αστυνομικοί από το εν λόγω τμήμα πέρασαν χειροπέδες σε έναν 58χρονο Δανό στο Ασπρόχωμα, μιας και υπήρχαν πληροφορίες πως τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο διακινούσε ποσότητες χασίς σε τοξικομανείς της Καλαμάτας.

Ο 58χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ζει πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα, σε έκταση με ελαιόδεντρα δίπλα από το σπίτι του στο Ασπρόχωμα καλλιεργούσε χασισόδεντρα, τα αποξήραινε και στη συνέχεια πωλούσε ποσότητες χασίς σε χρήστες, έχοντας συγκεκριμένο πελατολόγιο.

Σύμφωνα με την προανάκριση το ένα γραμμάριο το πωλούσε προς 5 με 8 ευρώ.

Το απόγευμα της Πέμπτης ύστερα από αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθη στο Ασπρόχωμα και στη συνέχεια σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών της Αστυνομίας εντόπισε 4 κιλά και 190,2 γραμμάρια χασίς, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ακόμη στην κατοχή του 58χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 23 μαχαίρια στρατιωτικού τύπου, 7 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, ένα ζευγάρι χειροπέδες, ένα νουντσάκου και πλήθος νάιλον συσκευασιών, για τη συσκευασία των διακινούμενων ποσοτήτων.

Τις ποσότητες χασίς τις είχε αποθηκεύσει σε ειδικά κουτιά, τα οποία έκλειναν αεροστεγώς, για να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες.

Σε βάρος του 58χρονου Δανού, που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Χθες πέρασε από εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί για σήμερα το πρωί.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας για τυχόν διασυνδέσεις.

Κ.Ηλ.