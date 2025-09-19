Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια (Βίντεο)

Με αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και στα ηπειρωτικά, αλλά και στα νησιωτικά μας τμήματα θα ξεκινήσει η σημερινή ημέρα (19/9).

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται μόνο κατά διαστήματα σε περιοχές της Κρήτης ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

