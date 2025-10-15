Η δημοτική αρχή να στηρίξει την ΚΑΚ στην πράξη

“Είναι η καλύτερη αγορά της Πελοποννήσου, με φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα και πολύ καλές τιμές. Και οι Καλαματιανοί είναι τυχεροί. Η αγορά, όμως, δεν έχει την απόλυτη στήριξη της δημοτικής αρχής… Το πάρκινγκ είναι μεγάλο θέμα, δεν μπορεί ο κόσμος να παρκάρει”.

“Πρέπει να βελτιωθεί το πάρκινγκ. Κάθε Σάββατο να υπάρχει παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας, να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Η αγορά θέλει καλύτερες συνθήκες και για τους πωλητές και για τους καταναλωτές”. “Θέλουμε πάρκινγκ για τον κόσμο”. “Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πάρκινγκ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν βρίσκει πάρκινγκ ο πελάτης, θα έρχεται στην αγορά”. Τα παραπάνω είναι απόψεις των αγροτών - παραγωγών στη λαϊκή της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, που καταγράφηκαν σε ένα από τα ρεπορτάζ της “Ε” για την ΚΑΚ. Επιβεβαιώνουν τον κυκλοφοριακό χαμό που γίνεται κάθε Σάββατο στην οδό Σπάρτης και τους γύρω δρόμους της ΚΑΚ, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου. Αυτόν που βιώνουν οι δημότες που πηγαίνουν στη λαϊκή και δοκιμάζονται σκληρά για να κάνουν το αυτονόητο: Να ψωνίσουν φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα, ανθρώπινα, χωρίς να ταλαιπωρηθούν ή να αγανακτούν και να υπόσχονται στον εαυτό τους πως δεν θα ξαναπατήσουν. Και αν η Τροχαία ως κρατική υπηρεσία είναι απρόσωπη και αδιάφορη, για τη Δημοτική Αστυνομία και ειδικά για τη δημοτική αρχή δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Η ΚΑΚ είναι δικό της μαγαζί και οφείλει να νοιάζεται, και να το στηρίζει στην πράξη, όχι στα λόγια. Να φροντίζει για τους καλύτερους όρους λειτουργίας της λαϊκής, κάθε Τετάρτη και Σάββατο κυρίως. Για να εξυπηρετούνται χωρίς πρόβλημα οι δημότες - πελάτες και να έχουν κόσμο, να βγάζουν μεροκάματο και να κερδίζουν οι αγρότες - παραγωγοί του δήμου, της Μεσσηνίας και άλλων νομών της Πελοποννήσου, καθώς και οι επαγγελματίες της Κεντρικής Αγοράς της πόλης. Η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στη λαϊκή είναι αυτονόητη, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η δημοτική αρχή για να στηρίξει στην πράξη τους δημότες και το μαγαζί της.