Το Halloween στην Καλαμάτα

Η ατμόσφαιρα του Halloween φαίνεται να κερδίζει χρόνο με τον χρόνο και την Καλαμάτα.

Ορισμένα σπίτια της πόλης έχουν ήδη φορέσει τα τρομακτικά τους στολίδια -κολοκύθες, ιστούς αράχνης και φαντάσματα- δημιουργώντας ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία τρόμου.

Οι κάτοικοι, μικροί και μεγάλοι, ετοιμάζονται για θεματικά πάρτι και βραδιές μεταμφιέσεων, δείχνοντας ότι η γιορτή των πνευμάτων έχει πλέον βρει τη θέση της και στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Το Halloween από ξενόφερτο έθιμο φαίνεται να μετατρέπεται σιγά-σιγά σε αγαπημένη φθινοπωρινή παράδοση και για τους Καλαματιανούς, όντας μια αφορμή για διασκέδαση που είναι πάντα καλοδεχούμενη.