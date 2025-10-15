Η έλλειψη αξιοπιστίας στοιχίζει στους αγρότες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μπορεί να ανακοίνωνε προχθές από το βήμα του διεθνούς συνεδρίου “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” στην Καλαμάτα ότι οι επιδοτήσεις θα δοθούν μέσα στον Νοέμβριο, αλλά αγνοούσε ότι την ίδια ώρα, στην Αθήνα, η OLAF έκανε αιφνιδιαστικά έφοδο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπλοκάροντας τα πάντα. Για όσους δεν γνωρίζουν, η OLAF είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, μια ανεξάρτητη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διερευνά απάτες, διαφθορά και σοβαρά παραπτώματα, που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. Ο έλεγχός της υπολογίζεται ότι θα κρατήσει τουλάχιστον μια εβδομάδα και έχει δεσμεύσει το σύνολο του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διατεθούν τα στοιχεία που χρειάζεται.

Είναι προφανές ότι η χώρα έχει μπλέξει και το «βιολί» με τους ελέγχους και τα «ντου» των ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργανισμών θα αποτελέσουν τη νέα κανονικότητα για τον επόμενο, τουλάχιστον, χρόνο. Η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι αντιμετώπισε τα προβλήματα διαφθοράς στις αγροτικές επιδοτήσεις. Όταν δεν παρουσιάζεις ένα σαφές πρόγραμμα εξυγίανσης και προσπαθείς να κουκουλώσεις την υπόθεση, περιορίζοντας τα όποια ζητήματα στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, είναι λογικό να μην στέλνεις σαφές μήνυμα εξυγίανσης μιας αμαρτωλής ιστορίας. Το γεγονός αυτό φέρνει διαρκείς ελέγχους από ευρωπαϊκούς και ελληνικούς μηχανισμούς, οι οποίοι πλέον ψάχνουν τα πάντα.

Τον λογαριασμό των λαθών και των παραλείψεων τον πληρώνουν οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας. Η προκαταβολή της επιδότησης, που αποτελούσε παραδοσιακά το κεφάλαιο κίνησης για τους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς, κανείς δεν ξέρει πότε θα καταβληθεί.

Όπως εξελίσσεται η κατάσταση, θα είναι επίτευγμα αν καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν, ταυτόχρονα, βάσιμες εκτιμήσεις ότι τα ποσά που θα δοθούν θα είναι στην ουσία έναντι -θα δώσουν κάτι, για να πουν ότι έδωσαν και θα αφήσουν τα υπόλοιπα για όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και γίνει η εκκαθάριση. Οι Μεσσήνιοι ελαιοπαραγωγοί και η οικονομία της χώρας συνολικά θα χάσουν πολύτιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ έχει πληγεί, για μια ακόμη φορά, η αξιοπιστία των ελληνικών θεσμικών οργάνων. Όταν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι κάθε μέρα στην Αθήνα και όταν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί κατά της διαφθοράς κάνουν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, πλήττεται το κύρος της Ελλάδας, που κρέμεται καθημερινά στα ευρωπαϊκά «μανταλάκια» ως χώρα διαφθοράς και αναξιοπιστίας. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει, αργά ή γρήγορα, από την πλευρά της τον πολιτικό λογαριασμό, ο οποίος θα μεγαλώνει όσο δεν καταλογίζει την πολιτική ευθύνη σε πρόσωπα που διαχειρίστηκαν τη συγκεκριμένη δυσώδη υπόθεση. Φαίνεται όμως πως ελπίζουν ότι μέχρι να στηθούν κάλπες, θα έχει κι αυτό ξεχαστεί.

panagopg@gmail.com