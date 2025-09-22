ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
- λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες,
- συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα/13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο,
- προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού, μετά τη λήξη του προγράμματος.
Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία είναι η εξής:
- Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
- Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
- Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο
- Πριν από την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)
- Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/olokliromeni-drasi-katartisis-kai-apaskholisis-anerghon-dikaioukhon-elakhistoy-eghghiimenoy-eisodimatos-kai-asteghon
ΑΠΕ - ΜΠΕ