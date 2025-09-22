Ξεκίνησε η δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Ξεκίνησε, μετά από τρεις αναβολές, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η δίκη των δύο αλιέων που κατηγορούνται για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αρνήθηκαν όσα τους καταλογίζονται, δηλώνοντας αθώοι. Όπως ισχυρίζονται, δεν βρίσκονταν στην θάλασσα την ώρα που φέρεται να έγινε η δολοφονία του θύματος, αλλά στο σπίτι τους.

Στο δικαστήριο ήταν παρούσα η χήρα του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μίνα Βαλυράκη, καθώς και τα παιδιά τους, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ζητώντας να τιμωρηθούν οι δύο ψαράδες.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε θα ανοίξει η αποδεικτική διαδικασία με πρώτες καταθέσεις αυτές των συγγενών του Σήφη Βαλυράκη, και αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες καθώς θα κληθούν να καταθέσουν δεκάδες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 24 Ιανουαρίου 2021 υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα, που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του «ΜΙΝΑ» για ψαροντούφεκο, και τους δύο κατηγορούμενους, που ήταν στο αλιευτικό τους. Οι ψαράδες φαίνεται να κλιμάκωσαν την ένταση, παρεμποδίζοντας την πορεία του σκάφους του πρώην υπουργού.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως «ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα».

Καταλογίζεται, επίσης, στους δύο ψαράδες πως «θέλοντας να συγκαλύψουν την πράξη τους, μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα χτυπώντας στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν από το σημείο, εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, καίτοι καλώς γνώριζαν ότι αναζητείτο το θύμα από τις λιμενικές Αρχές, παρεμποδίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια».

