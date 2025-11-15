eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025 18:56

Δύο νέα ημιφορτηγά 4Χ4 στον Δήμο Οιχαλίας

Γράφτηκε από την

Δύο νέα ημιφορτηγά 4Χ4 στον Δήμο Οιχαλίας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δύο καινούργια ημιφορτηγά 4Χ4 συνολικού ποσού 82.200 ευρώ, προγραμματίζει να προμηθευτεί ο Δήμος Οιχαλίας.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και καθόρισε τους όρους της διακήρυξης για τα δύο οχήματα.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, “αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο καινούργιων ημιφορτηγών τύπου pickup 4X4. Συγκεκριμένα, το ένα θα είναι μονοκάμπινο, δύο θέσεων (με δύο έξτρα πίσω θέσεις) και το δεύτερο διπλοκάμπινο, πέντε θέσεων. Τα οχήματα θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα για τις ανάγκες διενέργειας αυτοψιών, συντήρησης – αποκατάστασης οδών κλπ. σε όλη την επικράτεια του Δήμου”.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση κατά 72.500 ευρώ και ο Δήμος Οιχαλίας από ιδίους πόρους κατά 9.700 ευρώ.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις