Δύο νέα ημιφορτηγά 4Χ4 στον Δήμο Οιχαλίας

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ και καθόρισε τους όρους της διακήρυξης για τα δύο οχήματα.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, “αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο καινούργιων ημιφορτηγών τύπου pickup 4X4. Συγκεκριμένα, το ένα θα είναι μονοκάμπινο, δύο θέσεων (με δύο έξτρα πίσω θέσεις) και το δεύτερο διπλοκάμπινο, πέντε θέσεων. Τα οχήματα θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα για τις ανάγκες διενέργειας αυτοψιών, συντήρησης – αποκατάστασης οδών κλπ. σε όλη την επικράτεια του Δήμου”.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση κατά 72.500 ευρώ και ο Δήμος Οιχαλίας από ιδίους πόρους κατά 9.700 ευρώ.