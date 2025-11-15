Η “Νέα Πελοπόννησος” για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ

Η Νέας Πελοποννήσου του Πέτρου Τατούλη επισημαίνεται ότι η απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ έρχεται σε συνέχεια κλεισιμάτων ή συρρικνώσεων τραπεζικών καταστημάτων, εφοριών, ΕΦΚΑ και άλλων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα –όπως τονίζεται– να ενισχύεται ο κίνδυνος ερημοποίησης σε πολλές περιοχές.

Αναφέρεται επίσης ότι οι αποφάσεις «λαμβάνονται για τους πολίτες, χωρίς τους πολίτες».

Η παράταξη κατηγορεί την περιφερειακή αρχή ότι δεν στήριξε το κοινό ψήφισμα της αντιπολίτευσης και επέλεξε να φέρει δικό της, πιο ήπιο κείμενο, στο οποίο –σύμφωνα με την ανακοίνωση– εκφράζονται ευχαριστίες προς την κυβέρνηση επειδή κάποια υποκαταστήματα δεν κλείνουν άμεσα.

Η «Νέα Πελοπόννησος» χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως μέρος μιας ευρύτερης αποψίλωσης δημόσιων υπηρεσιών από την Περιφέρεια και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει το ζήτημα, υπερασπιζόμενη –όπως σημειώνει– τις ανάγκες των πολιτών.

Το ζήτημα του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου τέθηκε προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο, έπειτα από κοινή πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, με αφετηρία την πρόταση της παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος του Μανώλη Μάκαρη. Στόχος ήταν η έκδοση ψηφίσματος καταδίκης και η ανατροπή της απόφασης, η οποία –όπως υποστηρίζουν– εντείνει την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών στην Περιφέρεια.