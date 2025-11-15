Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας: Επιστολή σε Αδωνι για τις ελλείψεις στα Κέντρα Υγείας

Το πρόβλημα της έλλειψης ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας – ΙΚΑ επισημαίνει η Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας με επιστολή της στον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

Η επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Δημητρόπουλος και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Βρυώνης, η οποία κοινοποιήθηκε ακόμη στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας και την εφημερίδα Συνταξιουχικός Αγώνας, αναφέρει:

“Η έλλειψη υγειονομικού και ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας - ΙΚΑ αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και πολλά έτη. Το ζήτημα αυτό συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και ταλαιπωρίες στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και εργαζομένους, οι οποίοι δικαιολογημένα διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στην παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών.

Δεν επιτρέπεται, κύριε Υπουργέ, όταν ένα Κέντρο Υγείας - ΙΚΑ δεν διαθέτει την απαιτούμενη ειδικότητα ιατρού, να υποδεικνύεται τόσο εύκολα στους ασθενείς η μετάβασή τους στα Νοσοκομεία Καλαμάτας ή Κυπαρισσίας. Η πρακτική αυτή συνεπάγεται σημαντική ταλαιπωρία, οικονομική επιβάρυνση και πολύωρη αναμονή για ανθρώπους που, σε πολλές περιπτώσεις, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να χορηγείται από το Κέντρο Υγείας - ΙΚΑ ένα σχετικό παραπεμπτικό ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα σε ιδιώτη γιατρό και τα έξοδα της επίσκεψης να καλύπτονται από το Υπουργείο Υγείας ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι κύριε Υπουργέ, καταβάλλουν συστηματικά τις προβλεπόμενες κρατήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επομένως έχουν κάθε δικαίωμα να απολαμβάνουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Παρακαλούμε, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το παραπάνω ζήτημα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος, προς όφελος όλων των πολιτών και της δημόσιας υγείας.