Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης 54χρονου ημεδαπού υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγνοείτο από τις 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Καμπανού της Άνδρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ανασύρθηκε στην επιφάνεια.

Η σορός μεταφέρεται με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.Τραγωδία στην Άνδρο - Νεκρός εντοπίστηκε 54χρονος υποβρύχιος αλιέας

ΑΠΕ-ΜΠΕ