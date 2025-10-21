Γαλλία: Μπήκε φυλακή και κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Νικολά Σαρκοζί (βίντεο)

Ο Νικολά Σαρκοζί έφτασε χέρι – χέρι με την Κάρλα Μπρούνι στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, 20 λεπτά αφού είχε αναχωρήσει από το σπίτι του όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για ένα «ηχηρότατο χειροκρότημα».

Οι συνήγοροι τού άσκησαν ήδη έφεση κατά της πενταετούς ποινής, όπως δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων του, ο Κριστόφ Ινγκρέν σε δημοσιογράφους, μόλις λίγα λεπτά αφού ο Σαρκοζί πέρασε την πόρτα της φυλακής.

Ωστόσο μέχρι την απόφαση θεωρείται δεδομένο ότι ο πρώην Γάλλος πρόεδρος θα μείνει για τουλάχιστον δύο μήνες στο κελί των 9 τετραγωνικών μέτρων που ετοιμάστηκε αποκλειστικά για τον ίδιο.

Την ίδια ώρα, στο σωφρονιστικό ίδρυμα, οι κρατούμενοι από τα κελιά τους τού επιφύλαξαν θερμή υποδοχή με φωνές, σύμφωνα με τη Figaro: «Ω! Καλώς ήρθες Σαρκοζί!» φώναζαν όπως και «νάτος ο Σαρκοζί!»

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε ενώ κατευθυνόταν στη φυλακή ο Σαρκοζί τόνισε: «Θέλω να πω (στο γαλλικό λαό), με αταλάντευτη πεποίθηση, ότι σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος. Νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία».

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) έγινε την Παρασκευή δεκτός στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή «φυσιολογική, σε ανθρώπινο επίπεδο». Ο Νικολά Σαρκοζί είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δεν ελπίζει «σε καμιά περίπτωση» να λάβει χάρη. Η προεδρική χάρη δεν αφορά παρά σε μια οριστική και εκτελεστή καταδίκη.

«Θα κοιμηθώ με το κεφάλι ψηλά», έχει πει ο ίδιος, ο οποίος συνεχίζει να διατρανώνει την αθωότητά του στο σκάνδαλο της εγκληματικής συνωμοσίας για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι, για την οποία καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση.

Χειροκροτήματα ακούστηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί, καθώς ο Νικολά Σαρκοζί βγήκε από το σπίτι του μαζί με την Κάρλα Μπρούνι, τους δύο γιους και την κόρη του και ξεκίνησαν για τη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, που απέχει ως και δύο χιλιόμετρα και βρίσκεται κοντά στον πύργο του Άιφελ. Ενώνοντας τα χέρια η Κάρλα Μπρούνι ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση του πλήθους, ενώ ο Νικολά Σαρκοζί αγκάλιασε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους.

Περισσότερα στο ertnews.gr