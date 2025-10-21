Τσίπρας: Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει τον Άγνωστο Στρατιώτη σε μνημείο καταστολής και αντισυνταγματικών απαγορεύσεων

Παρέμβαση στο θέμα για την τροπολογία για τον 'Αγνωστο Στρατιώτη, έκανε με ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Την ημέρα που συζητείται στην Βουλή η τροπολογία της κυβέρνησης και λίγες ώρες πριν από τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στην ιστορία και στη σημασία του Μνημείου και επιτίθεται κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, καταλογίζοντάς του ότι «ευτελίζει τον 'Αγνωστο Στρατιώτη, για να παίξει τα γνωστά παιγνίδια με την άκρα Δεξιά και την πατριδοκαπηλία».

Συγκεκριμένα αναφέρει στην ανάρτησή του: «Μπροστά στη Βουλή, στο μέτωπο της Πλατείας Συντάγματος, το Μνημείου του 'Αγνωστου Στρατιώτη, δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας. Είναι μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη. Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες.

Είναι όμως και μια κραυγή, που με τη δύναμη των αισθημάτων του λαού μας και τη συγκίνηση της θυσίας, διατρέχει το χρόνο μέχρι σήμερα. Εκεί, έδωσε όνομα ο λαός της Αθήνας στην Πλατεία Συντάγματος, με την επανάστασή του, στις 3 του Σεπτέμβρη του 1843. Εκεί, στις 25 Μαρτίου του 1943, χιλιάδες Έλληνες, που διαδήλωναν την αντίστασή τους στη ναζιστική κατοχή, χτυπήθηκαν βάναυσα και "στο ψαχνό" από τους Ιταλούς καραμπινιέρους. Εκεί, παίρνουν το πιο βαθύ τους νόημα όλοι οι αγώνες του λαού μας για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη».

Συμπυκνώνοντας υπογραμμίζει, στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης: «Εκεί είναι το μεγάλο θέατρο του έθνους, με πρωταγωνιστή το λαό. Κανείς, δεν μπορεί να αποστειρώσει τον 'Αγνωστο Στρατιώτη και το Σύνταγμα. Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής και αντισυνταγματικών απαγορεύσεων.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ευτελίζει τον 'Αγνωστο Στρατιώτη, για να παίξει τα γνωστά παιγνίδια με την άκρα Δεξιά και την πατριδοκαπηλία.

Και κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο Μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών. Κανείς. Με εξαίρεση τον κ. Μητσοτάκη».

ΑΠΕ - ΜΠΕ