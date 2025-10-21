Η κλοπή του αιώνα στο Λούβρο: Μάχη με τον χρόνο για να μην προλάβουν οι δράστες να «κόψουν» τα κοσμήματα (βίντεο)

Ένα άψογα οργανωμένο σχέδιο μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, εκτέλεσαν οι 4 κουκουλοφόροι που βρίσκονται πίσω από την μεγάλη κλοπή στο μουσείο του Λούβρου.

Για τις γαλλικές αρχές είναι στοίχημα να εντοπιστούν οι δράστες και βεβαίως τα κοσμήματα καθώς, δεν αποκλείεται οι ληστές να τα κομματιάσουν ώστε να τα πουλήσουν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τη δημόσια συζήτηση για τα διάτρητα μέτρα ασφαλείας.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται για τους τέσσερις δράστες της ληστείας του αιώνα, που μέσα σε 7 λεπτά αφαίρεσαν κειμήλια ανεκτίμητης αξίας από το Μουσείο του Λούβρου.

Αλλά οι γαλλικές αρχές αναλύουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καθώς και τα σύνεργα που άφησαν πίσω τους οι ληστές όταν απέδρασαν.

Η αστυνομία εντόπισε μεταξύ άλλων ένα κίτρινο γιλέκο, κόφτες και τμήματα από σύστημα ενδοεπικοινωνίας, ενώ προσπαθεί να συλλέξει όσες πληροφορίες γίνεται από αυτόπτες μάρτυρες.

Εντύπωση προκαλεί η ευκολία με την οποία μπόρεσαν οι τέσσερις άγνωστοι να φέρουν σε πέρας το σχέδιό τους, με το προσωπικό του μουσείου να καταγγέλλει μεγάλες τρύπες στο σύστημα ασφαλείας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έκανε λόγο για επίθεση στην κληρονομιά της χώρας. Διεμήνυσε πως τα πολύτιμα κοσμήματα θα βρεθούν και πως οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ωστόσο, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση πως βλάπτει την εικόνα της Γαλλίας διεθνώς.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πρώτες 48 ώρες είναι κρίσιμες ώστε να μην προλάβουν οι δράστες να κόψουν τις πολύτιμες πέτρες για να τις μεταπωλήσει και προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στα κοσμήματα.

Άγνωστο παραμένει αν η συμμορία των τεσσάρων έδρασε αυτοβούλως ή κατ εντολή τρίτων. Πάντως, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι αλλοδαποί και μάλιστα από την Ανατολική Ευρώπη.

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφικό σενάριο εκτυλίχθηκαν στο Μουσείο του Λούβρου, όπου οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, ανάμεσά τους στέμματα, περιδέραια και καρφίτσες που ανήκαν σε βασίλισσες και αυτοκράτορες της Γαλλίας, έπεσαν στα χέρια ληστών.

Ανάμεσα στα κλοπιμαία βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες τιάρες της γαλλικής βασιλικής συλλογής, η οποία είχε ανήκει σε δύο βασίλισσες. Η τιάρα, μαζί με το σετ περιδέραιο και σκουλαρίκια που αποτελούνταν από δώδεκα μεγάλα ζαφείρια και 631 διαμάντια, είχε παραγγελθεί από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη για τη θετή του κόρη Ορτανσία Ντε Μπορναί, κόρη της αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας.

Λίγα χρόνια αργότερα, το σετ δωρήθηκε στη Μαρία Αμαλία, την τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας. Ανάμεσα στα κλοπιμαία περιλαμβάνονται και κοσμήματα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, όπως ένα διάδημα με μαργαριτάρια και διαμάντια και η διάσημη καρφίτσα της Ευγενίας, στολισμένη με 2.438 διαμάντια και 196 ροζέτες. Οι δράστες φέρεται να άρπαξαν και μία δεύτερη καρφίτσα με 94 διαμάντια, δύο εκ των οποίων είχαν χρησιμοποιηθεί στα κουμπιά του Λουδοβίκου ΙΔ΄, καθιστώντας την ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.

Όπως εξηγούν ειδικοί, οι τεχνικές κοσμηματοποιίας που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα αυτά έχουν χαθεί στο χρόνο, καθιστώντας τα μοναδικά έργα τέχνης και μη μεταπωλήσιμα στη νόμιμη αγορά.

Οι ερευνητές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το πού μπορεί να κατέληξαν τα κλοπιμαία και αν είναι δυνατόν να αλλοιωθούν ή να διατεθούν στη μαύρη αγορά, χωρίς να εντοπιστούν.

Όταν είχε κλαπεί από το Λούβρο η Μόνα Λίζα

Η ληστεία χαρακτηρίζεται ως το σοβαρότερο περιστατικό των τελευταίων ετών για το Λούβρο, αν και δεν είναι το πρώτο στην ιστορία του μουσείου.

Τον Αύγουστο του 1911, ο Ιταλός Βιντσέντσο Περούτζα, πρώην εργαζόμενος του μουσείου, είχε κλέψει τη «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να επιστρέψει το έργο στην πατρίδα του, την Ιταλία.

