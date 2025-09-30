Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν «εγκέφαλος» σπείρας που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση που αφορά πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας που ήταν «εγκέφαλος» σπείρας που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που είχε στήσει βιομηχανία απάτης μέσω εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και παρακρατήσεων φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 17 ατόμων, ανάμεσά τους και λογιστές, οι οποίοι φέρονται να διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο στον μηχανισμό υλοποίησης των εικονικών συναλλαγών.

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που αποδίδεται άμεσα στη δράση του κυκλώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της απάτης και τα δίκτυα που είχαν στηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο φερόμενος ως εγκέφαλος, ο οποίος φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας. Η εμπλοκή του αναμένεται να ρίξει φως σε πιθανές διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης με τον χώρο του αθλητισμού.

