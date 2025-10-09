Τι λένε τα ζώδια σήμερα (9/10)

Κριός

Η Σελήνη στον Ταύρο στον 2ο σου, φέρνει συναισθηματική αστάθεια στον οικονομικό τομέα και ανάγκη για σταθερότητα, συναισθηματική και υλική κάλυψη, μιας και νιώθεις ανασφαλής και ευάλωτος/η. Το βράδυ θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Δία από τον 4ο σου, με αποτέλεσμα να δεχτείς την στήριξη και την κατανόηση των δικών σου ατόμων κυρίως για θέματα οικονομικά, ακίνητης περιουσίας και σπιτιού. Παράλληλα θα σχηματιστεί το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 6ο σου για να φέρει τάξη και οργάνωση σε πρακτικά ζητήματα και υποχρεώσεις της καθημερινότητάς σου.

Ταύρος

Η Σελήνη στον ζώδιο σου στον 1ο σου, φέρνει έντονα συναισθήματα και ενισχύει την ανάγκη να εκφράσεις τον εαυτό σου με αυθεντικότητα. Νιώθεις πιο ευαίσθητος/η αλλά και πιο γοητευτικός/ή, με την ικανότητα να προσελκύεις θετική ενέργεια γύρω σου. Το εξάγωνο με τον Δία στον 3ο σου οίκο σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις τις ιδέες σου με σιγουριά και να λάβεις στήριξη από το περιβάλλον σου. Παράλληλα, το τρίγωνο με την Αφροδίτη στον 5ο σου, φέρνει έμπνευση και χαρά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, ερωτικές στιγμές ή χόμπι που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός/ή.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στον Ταύρο στον 12ο σου, φέρνει έντονη εσωτερικότητα και την ανάγκη να αφουγκραστείς τα βαθύτερα συναισθήματά σου. Ισως νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο, να ηρεμήσεις και να κάνεις έναν απολογισμό των σκέψεων και συναισθημάτων σου. Το εξάγωνο της με τον Δία στον 2ο σου, φέρνει στήριξη και αισιοδοξία σε οικονομικά ζητήματα και προσωπικές αξίες, δίνοντάς σου την ευκαιρία να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Το τρίγωνο με την Αφροδίτη στον 4ο σου, ενισχύει την αρμονία στο σπίτι και τις οικογενειακές σχέσεις, δημιουργώντας συναισθηματική σταθερότητα και ζεστασιά.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον 11ο σου, φέρνει έντονη ανάγκη για σύνδεση με φίλους/ες, κοινωνικές ομάδες και κοινά όνειρα. Νιώθεις έμπνευση για συνεργασίες και μπορεί να αναζητήσεις ανθρώπους που μοιράζονται τις αξίες και τους στόχους σου. Το εξάγωνο της με τον Δία στον 1ο σου το βράδυ, ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου και σε κάνει πιο γοητευτικό/ή, προσελκύοντας θετική ενέργεια και ευκαιρίες από το περιβάλλον σου. Παράλληλα, το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 3ο σου, φέρνει αρμονία στις επικοινωνίες και στις καθημερινές σχέσεις, κάνοντας τις συζητήσεις πιο ευχάριστες.

Λέων

Η Σελήνη στον 10ο σου, φέρνει έμφαση στην καριέρα και στη δημόσια εικόνα σου. Νιώθεις έντονη την ανάγκη να αναγνωριστείς και να επιτύχεις τους στόχους σου, ενώ οι προσπάθειες που κάνεις τώρα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν σημαντική αναγνώριση. Το εξάγωνο της με τον Δία από τον 12ο σου, σου δίνει στήριξη, ενώ ανοίγει δρόμους για εσωτερική γαλήνη, πνευματική ανάπτυξη και λύσεις σε παρασκηνιακά ζητήματα. Παράλληλα το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 2ο σου, φέρνει αρμονία στα οικονομικά και στις προσωπικές αξίες σου, ενώ ενισχύει τη γοητεία και τη θετική σου ενέργεια.

Παρθένος

Η Σελήνη σήμερα στον 9ο σου, φέρνει έντονη ανάγκη για εξερεύνηση, μάθηση και επέκταση των οριζόντων σου. Νιώθεις έτοιμος/η να διευρύνεις τις εμπειρίες σου, να σπουδάσεις, να ταξιδέψεις ή να ασχοληθείς με ιδεολογικά και πνευματικά θέματα που σε εμπνέουν. Το εξάγωνο της με τον Δία στον 11ο σου, ενισχύει τη δικτύωσή σου, τις φιλίες και τις κοινωνικές σου σχέσεις, ανοίγοντας ευκαιρίες για συνεργασίες και υποστηρικτικά δίκτυα. Παράλληλα η Σελήνη θα σχηματίσει τρίγωνο με την Αφροδίτη στον 1ο σου και φέρνει αυτοπεποίθηση, γοητεία και θετική ενέργεια στην προσωπική σου ζωή.

Ζυγός

Η Σελήνη στον 8ο σου, φέρνει έντονα συναισθήματα και ανάγκη για βαθύτερη σύνδεση με τους/ις άλλους/ες. Μπορεί να νιώσεις την επιθυμία να εξερευνήσεις κρυφές πτυχές των σχέσεων σου ή να ασχοληθείς με οικονομικά και κοινά θέματα που σχετίζονται με τον/ην αγαπημένο/η σου και που απαιτούν προσοχή. Το εξάγωνο της με τον Δία στον 10ο σου, δίνει ευκαιρίες για επιτυχία στην καριέρα και την κοινωνική σου εικόνα, ανοίγοντας δρόμους για επαγγελματική αναγνώριση. Το τρίγωνο της με την Αφροδίτη στον 12ο σου, φέρνει αρμονία στις σχέσεις, ενώ ενισχύει την ενσυναίσθηση και την πνευματικότητα.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον 7ο σου, φέρνει έντονη ανάγκη για επαφές, κοινωνικότητα, ισορροπία και αρμονία στις σχέσεις σου. Νιώθεις πιο ευαίσθητος/η στις ανάγκες των άλλων, με κατανόηση και αμοιβαία εμπιστοσύνη στις σχέσεις και στα θέματα συντροφικότητας. Το εξάγωνο με τον Δία στον 9ο σου, ενισχύει τις σχέσεις με κατανόηση και αισιοδοξία, ενώ ανοίγει δρόμους για ταξίδια, μάθηση και νέες εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Το τρίγωνο της με την Αφροδίτη στον 11ο σου, φέρνει χαρά, φιλία και υποστήριξη από κοινωνικές ομάδες. Είναι μια ημέρα που οι σχέσεις σου αποκτούν θετική δυναμική.

Τοξότης

Η Σελήνη στον 6ο σου, φέρνει έντονη εστίαση στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σου. Νιώθεις την ανάγκη να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να οργανώσεις τη ζωή σου και να φροντίσεις την υγεία σου. Το εξάγωνο της με τον Δία στον 8ο σου, σου δίνει ευκαιρίες για οικονομική στήριξη ή λύσεις σε θέματα που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα, ενώ ενισχύει την ψυχική σου δύναμη. Το τρίγωνο της με την Αφροδίτη στον 10ο σου, φέρνει θετική ενέργεια στην καριέρα και στη δημόσια εικόνα σου. Σήμερα η σκληρή δουλειά συνδυάζεται με αναγνώριση, δημιουργώντας ευκαιρίες για επαγγελματική πρόοδο.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στον 5ο σου, φέρνει έντονη ανάγκη για χαρά, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση. Νιώθεις πιο ζωντανός/ή, με διάθεση να ασχοληθείς με χόμπι ή δημιουργικά σχέδια που σε γεμίζουν ευχαρίστηση. Το εξάγωνο της με τον Δία στον 7ο σου, φέρνει θετική ενέργεια στις συνεργασίες σου, ανοίγοντας δρόμους για αμοιβαία κατανόηση. Το τρίγωνο της με την Αφροδίτη στον 9ο σου, ενισχύει την έμπνευση και την επιθυμία για μάθηση, ταξίδια ή εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Είναι μια ημέρα που η δημιουργικότητα, οι σχέσεις και η προσωπική σου ανάπτυξη συνδυάζονται με θετικό τρόπο.

Υδροχόος

Η Σελήνη στον 4ο σου σήμερα, φέρνει έντονη ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια, ηρεμία και αρμονία στο σπίτι και την οικογένεια. Νιώθεις πιο ευαίσθητος/η απέναντι στα αγαπημένα σου πρόσωπα και μπορεί να θέλεις να αφιερώσεις χρόνο για εσωτερική γαλήνη και φροντίδα των οικείων σου. Το εξάγωνο της με τον Δία στον 6ο σου, φέρνει υποστήριξη στις καθημερινές σου υποχρεώσεις, την εργασία και την υγεία σου, ανοίγοντας δρόμους για καλύτερη οργάνωση και θετικές αλλαγές στη ρουτίνα σου. Το τρίγωνο της με την Αφροδίτη στον 8ο σου, ενισχύει την αρμονία σε κοινά οικονομικά θέματα.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον 3ο σου, φέρνει έντονη ανάγκη για επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών με συγγενείς και το κοντινό σου περιβάλλον. Νιώθεις συναισθηματικά ευαίσθητος/η στις καθημερινές επαφές και μπορεί να θέλεις να μοιραστείς σκέψεις ή να ακούσεις τις απόψεις των άλλων. Το εξάγωνο της με τον Δία στον 5ο σου, φέρνει δημιουργικότητα και ευκαιρίες για διασκέδαση, προσωπική έκφραση ή στιγμές που αναζωογονούν την ψυχή σου. Το τρίγωνο της με την Αφροδίτη στον 7ο σου, ενισχύει τις σχέσεις και τις συνεργασίες, φέρνοντας αρμονία, ελκυστικότητα και θετική αλληλεπίδραση με τους/ις άλλους/ες.