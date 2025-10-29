eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Βουλή: Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι, Γεροβασίλη, Μπακογιάννη - Γεωργιάδης: «Είναι κακιά, υστερική» (Βίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Λιάνας Κανέλλη αλλά και του Άδωνι Γεωργιάδη στην βουλή.

«Λάδι στην φωτιά» έριξε η απόφαση άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της Όλγας Γεροβασίλη και του Άδωνι Γεωργιάδη με τον υπουργό υγείας να εκρήγνυται.

Δείτε το βίντεο του Open:

