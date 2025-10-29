230 κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων το 2024 στην Πελοπόννησο

Συνολικά 230 κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων δηλώθηκαν το 2024 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που βασίζονται στα δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Από τα δηλωθέντα περιστατικά στην Πελοπόννησο, 31 αφορούσαν γρίπη, 86 σαλμονέλωση, 15 λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο, 22 κοκίτη, 21 φυματίωση και 6 λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Την ίδια χρονιά στην Περιφέρεια καταγράφηκαν 28.577 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, έναντι 48.843 το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 41,5%. Η Πελοπόννησος συγκέντρωσε 5,5% του συνόλου των 517.078 κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε εθνικό επίπεδο, τα λοιμώδη νοσήματα παρουσίασαν αύξηση 46,9% σε σχέση με το 2023, καθώς τα κρούσματα ανήλθαν σε 6.134 έναντι 4.177. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη γρίπη (+93,4%), ενώ εμφανίστηκαν και 38 περιστατικά ιλαράς. Αυξητικά κινήθηκαν επίσης η σαλμονέλωση (+12,4%), η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο (+37,8%), ο κοκίτης (440 κρούσματα έναντι 12 το 2023) και η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου (+35,8%).

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι οι περισσότερες λοιμώξεις παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα: η γρίπη κορυφώνεται τους χειμερινούς μήνες, η σαλμονέλωση και το καμπυλοβακτηρίδιο το καλοκαίρι, ενώ τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίζονται κυρίως από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο.