230 κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων το 2024 στην Πελοπόννησο

Από τα δηλωθέντα περιστατικά στην Πελοπόννησο, 31 αφορούσαν γρίπη, 86 σαλμονέλωση, 15 λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο, 22 κοκίτη, 21 φυματίωση και 6 λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Την ίδια χρονιά στην Περιφέρεια καταγράφηκαν 28.577 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, έναντι 48.843 το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 41,5%. Η Πελοπόννησος συγκέντρωσε 5,5% του συνόλου των 517.078 κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Σε εθνικό επίπεδο, τα λοιμώδη νοσήματα παρουσίασαν αύξηση 46,9% σε σχέση με το 2023, καθώς τα κρούσματα ανήλθαν σε 6.134 έναντι 4.177. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη γρίπη (+93,4%), ενώ εμφανίστηκαν και 38 περιστατικά ιλαράς. Αυξητικά κινήθηκαν επίσης η σαλμονέλωση (+12,4%), η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο (+37,8%), ο κοκίτης (440 κρούσματα έναντι 12 το 2023) και η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου (+35,8%).
Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι οι περισσότερες λοιμώξεις παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα: η γρίπη κορυφώνεται τους χειμερινούς μήνες, η σαλμονέλωση και το καμπυλοβακτηρίδιο το καλοκαίρι, ενώ τα περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίζονται κυρίως από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο.