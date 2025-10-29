Πρέβεζα: Μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση στον Λούρο – Παράνομη ταφή αποβλήτων από την Κέρκυρα (Βίντεο)

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ σε βάρος ακόμη 12 ταυτοποιημένων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση έχει σημειωθεί σε περιοχή του Λούρου στην Πρέβεζα, έπειτα από παράνομη μεταφορά και ταφή αποβλήτων που προήλθαν από κατάστημα με κατεψυγμένα προϊόντα στην Κέρκυρα.
