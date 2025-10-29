eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025 20:20

Πρέβεζα: Μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση στον Λούρο – Παράνομη ταφή αποβλήτων από την Κέρκυρα (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Πρέβεζα: Μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση στον Λούρο – Παράνομη ταφή αποβλήτων από την Κέρκυρα (Βίντεο)

Premium Strom

Σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση έχει σημειωθεί σε περιοχή του Λούρου στην Πρέβεζα, έπειτα από παράνομη μεταφορά και ταφή αποβλήτων που προήλθαν από κατάστημα με κατεψυγμένα προϊόντα στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ σε βάρος ακόμη 12 ταυτοποιημένων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις