Καιρός: Μικρό καλοκαίρι σήμερα, ανεβαίνει η θερμοκρασία (Βίντεο)

Καλός θα είναι και σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα είναι αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη. Παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ως προς τις μέγιστες τιμές η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση, τοπικά στα βόρεια πελάγη 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

