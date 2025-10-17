Καιρός: Έρχονται νέες βροχές και καταιγίδες (Βίντεο)

Με τον καιρό να συμβαδίζει πλέον περισσότερο με την εποχή, οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας θα χαρακτηρίζονται από εναλλαγές: επιστροφή των βροχών, άνοδο της θερμοκρασίας σε ορισμένες περιοχές, αλλά και νέα κακοκαιρία από την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

H σημερινή μέρα θα φέρει τις περισσότερες και εντονότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, θα επικρατήσουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Το Σάββατο θα επικρατήσει το γνωστό μοτίβο καιρού τύπου «Π», με βροχές γενικά ήπιες στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα, φτάνοντας ακόμη και τους 26° με 28° Κελσίου – τιμές υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Από την Κυριακή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, ξεκινώντας από τα δυτικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν πολλές περιοχές, φαινόμενα που θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα. Η Αττική φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχοπτώσεις κυρίως μέσα στη Δευτέρα.

Οι επόμενες ημέρες θα φέρουν έντονες εναλλαγές: από τις υψηλές θερμοκρασίες του Σαββάτου, θα περάσουμε σε γενικευμένη κακοκαιρία την Κυριακή και τη Δευτέρα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Δείτε το βίντεο του Action24: