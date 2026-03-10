Συνεχίζονται οι δράσεις του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

Το ερχόμενο Σάββατο 14 Μαρτίου στην αίθουσα Συναυλιών του Δ.Ω.Κ., τρεις τελειόφοιτοι σπουδαστές της τάξης Κιθάρας του Αντώνη Κουφουδάκη, οι Ηλιάνα Ρούσου, Ιωάννα Αγγελή και Χάρης Κουσούλης θα μοιραστούν ένα ρεσιτάλ κιθάρας.

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου στην αίθουσα συναυλιών Δ.Ω.Κ. θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη κατά σειρά διάλεξη του Στάθη Γυφτάκη για την Ιστορία της Μουσικής με θέμα την εποχή του Γερμανικού Μπαρόκ μέσα από την μουσική κυρίως των J.S.Bach και G.F.Haendel. Μαζί με τον Στάθη Γυφτάκη θα συμμετάσχουν και οι καθηγητές Κατερίνα Παλαιολόγου, Βίκη Βασιλειάδη, Γιώργος Παυλάκος, Αντώνης Μαζιώτης και Σοφία Αναγνώστου

Και τέλος, την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ξεκινά το 14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας με ένα Ρεσιτάλ κιθάρας του διακεκριμένου σολίστ Θάνου Μήτσαλα. Ο Θάνος Μήτσαλας συχνά χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους της γενιάς του. Οι ερμηνείες του καταφέρνουν να καθηλώνουν το ακροατήριο χάρη στο κορυφαίο μουσικό του αισθητήριο, την προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία που δημιουργούν την αίσθηση ελευθερίας και πειθαρχίας ταυτόχρονα. Eίναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο θρυλικός πολυβραβευμένος με Grammy Award Βραζιλιάνος συνθέτης-κιθαριστής Sergio Assad θεωρεί τον Θάνο ως τον κορυφαίο και απόλυτα ιδανικό ερμηνευτή του συνθετικού του έργου.