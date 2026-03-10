Τα μέλη του επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν από την πιστοποιημένη ξεναγό Αγγελική Ντόντου στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Μουσείο της Ελευσίνας, έναν ιδιαιτέρως ενεργειακό τόπο.
Η επόμενη προγραμματισμένη πεζοπορική δράση της ομάδας είναι στις 29 Μαρτίου και αφορά πεζοπορία 11,74 χλμ. στον Ταΰγετο, στο καλντερίμι από τη θέση «Λαγού Χάνι» έως την Ιερά Μονή Βελανιδιάς.
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 20:38
Ο “Ευκλής” καλωσόρισε την ΆνοιξηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής» καλωσόρισε την άνοιξη την περασμένη Κυριακή 1 Μαρτίου με μια ενδιαφέρουσα εξόρμηση.
