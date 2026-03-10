Ο “Ευκλής” καλωσόρισε την Άνοιξη

Τα μέλη του επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν από την πιστοποιημένη ξεναγό Αγγελική Ντόντου στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Μουσείο της Ελευσίνας, έναν ιδιαιτέρως ενεργειακό τόπο.

Η επόμενη προγραμματισμένη πεζοπορική δράση της ομάδας είναι στις 29 Μαρτίου και αφορά πεζοπορία 11,74 χλμ. στον Ταΰγετο, στο καλντερίμι από τη θέση «Λαγού Χάνι» έως την Ιερά Μονή Βελανιδιάς.