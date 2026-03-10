eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 19:55

Σε έκθεση στη Δανία η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε έκθεση στη Δανία η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στη διεθνή τουριστική έκθεση «Ferie for Alle» στο Χέρνινγκ της Δανίας συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στο πλαίσιο της προβολής της περιοχής στη σκανδιναβική αγορά.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε αυξημένη επισκεψιμότητα σε σχέση με το 2025, με συνολικά 54.649 επισκέπτες. Την Παρασκευή την έκθεση επισκέφθηκαν 17.797 άτομα, το Σάββατο 22.391 και την Κυριακή 14.461. Συνολικά συμμετείχαν 1.100 εκθέτες και συνεκθέτες, ενώ διαπιστεύθηκαν 125 δημοσιογράφοι.
Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές με tour operators από τη Σκανδιναβία. Μεταξύ αυτών ήταν η Bravo Tours, η οποία έχει εντάξει την Πελοπόννησο στα τουριστικά της πακέτα για ακόμη μία χρονιά, προβάλλοντας τον προορισμό σε διαφημιστικά μέσα και ταξιδιωτικούς οδηγούς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, κατά τη διάρκεια της έκθεσης καταγράφηκαν προκρατήσεις για προορισμούς της Πελοποννήσου από επισκέπτες της δανέζικης αγοράς. Παράλληλα έγιναν συζητήσεις με την εταιρεία FDM Travel για την ένταξη της Πελοποννήσου σε νέα προγράμματα Fly & Drive, μια μορφή ταξιδιού ιδιαίτερα δημοφιλή στις σκανδιναβικές χώρες.

 

