Βραδιά παραμυθιών με τις Λίλλυ Τριαντάρη και Χριστίνα Δίμιζα

«Από την Ελλάδα ως την Ινδία, από τη γη ως τον ουρανό, το φως και το σκοτάδι μοιάζουν να παλεύουν -ή ίσως όχι. Τα παραμύθια μάς ψιθυρίζουν πως η αλήθεια δεν βρίσκεται πάντα στη σύγκρουση, αλλά στη συνύπαρξη. Και το να τα ακούμε σε έναν κόσμο που φλέγεται είναι μια πράξη ήσυχα και βαθιά επαναστατική.

Στη φωνή της αφήγησης, η Λίλλυ Τριαντάρη και η Χριστίνα Δίμιζα υφαίνουν ιστορίες προφορικής παράδοσης που συνομιλούν με την εποχή, την ανθρώπινη εμπειρία και τη διαχρονική ανάγκη για νόημα και φως.

Τα παραμύθια απευθύνονται σε ενήλικο κοινό, σερβίρονται… στην υγεία σας και συνοδεύονται με κρασί και καλή διάθεση. Ο χώρος είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, γι’ αυτό η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη.

Και αυτή τη φορά οι αφηγήσεις έχουν μια μαγική βοηθό, τη Σοφία Μπράιλα, graphic designer, που με τον δικό της μοναδικό τρόπο επιμελείται τις αφίσες, ανοίγοντας τους δρόμους για να φτάνουν οι ιστορίες στον κόσμο», όπως τονίζεται από τους διοργανωτές.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, 5.30 μ.μ.-8.30 μ.μ., στο Καλλιτεχνικό Στέκι, πραγματοποιείται το 3ο και τελευταίο για φέτος εργαστήριο συμβολικής ανάγνωσης παραμυθιού. Το εργαστήριο, διάρκειας 3 ωρών, απευθύνεται σε ενήλικες και συνδυάζει αφήγηση, συμβολική ανάγνωση και βιωματική προσέγγιση. Την εμψύχωση αναλαμβάνουν η Λίλλυ Τριαντάρη και η Χριστίνα Δίμιζα. Για πληροφορίες: 6971739043 και 6974810242.