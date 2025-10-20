ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο ο πρώην πρόεδρος Μελάς – Καταθέτει η Τυχεροπούλου (βίντεο)

Για τα «κακώς κείμενα» εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις απειλές που δέχθηκε από αιτούντες παραγωγούς κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου ως βασική μάρτυρας σε μία ακόμη δίκη για τις ημέρες και τα έργα του Οργανισμού.

Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας κάθονται κατηγορούμενοι για πλημμεληματικές πράξεις ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μελάς και η επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα. Κατά περίσταση αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της υπεξαγωγής εγγράφου, της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος από κοινού.

Η μάρτυρας κατά την ακροαματική διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα αναφέρθηκε στα όσα προηγήθηκαν της τοποθέτησης Μελά τον Μάρτιο του 2021 στην κεφαλή του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιγράφοντας πως κατά τη διενέργεια ελέγχων από την ίδια σε διάφορα ΑΦΜ αιτούντων αγροτών για ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις εντόπισε αρχικά 99 με σοβαρές παρατυπίες.

«Ο τότε πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας μού ανέθεσε τους πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια» εξήγησε, αναφέροντας πως σημαντικότερη παρατυπία ήταν το ότι «οι εκτάσεις που δηλώνονταν, δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων».

Όπως κατέθεσε, ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού επρόκειτο να διαβιβάσει την έκθεσή της με όλα τα επιβαρυντικά στοιχεία στη Δικαιοσύνη για να ερευνηθούν ποινικές ευθύνες, όπως άλλωστε είχε πράξει και με άλλες εκθέσεις ελεγκτών, ωστόσο το Νοέμβριο του 2020 εκείνος αποχώρησε, ενώ η μάρτυρας ενημερώθηκε αρμοδίως ότι θα πρέπει να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στους δύο κατηγορούμενους.

«Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κ. Ρέππα», είπε και συνέχισε: «Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ».

Όπως διευκρίνισε ως προς τα πολλαπλασιασθέντα έντυπα, «είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα. Τα αρνητικά έντυπα είχαν μπροστά κωδικό –1, που αργότερα έμαθα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για “επανέλεγχο”».

Οι απειλές

Αν και η ίδια ξεκαθάρισε πως οι δύο κατηγορούμενοι ούτε την απείλησαν ούτε δέχθηκε από εκείνους πιέσεις, επεσήμανε πως από εκείνη την περίοδο και έπειτα περιθωριοποιήθηκε υπηρεσιακά.

«Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή” και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν», είπε.

Συγχρόνως, αναφέρθηκε και στον παραγωγό Γ. Ξυλούρη υποστηρίζοντας πως όταν ενημερώθηκε ότι βρισκόταν υπό έλεγχο για τις επιχορηγήσεις που λάμβανε, την απείλησε ευθέως. Κατέθεσε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο τα εξής: «Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος».

Η κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου συνεχίζεται.

