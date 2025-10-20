Σεσημασμένος ο 37χρονος Βούλγαρος που μαχαιρώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής για την ανθρωποκτονία που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε νυχτερινό κέντρο, στο Μπουρνάζι, επί της οδού Λασσάνη.

Το θύμα, ένας 37χρονος Βούλγαρος, βρισκόταν εντός του νυχτερινού κέντρου μαζί με μία γυναίκα και διασκέδαζε, όταν ένας άγνωστος άντρας τον πλησίασε και του είπε να βγουν έξω να μιλήσουν.

Το θύμα τον προσκάλεσε να κάτσει μέσα και να μιλήσουν εκεί, όμως ο άγνωστος άντρας επέμεινε να το κάνουν έξω και τότε το θύμα τον ακολούθησε. Όταν βγήκε έξω, ο δράστης τράβηξε ένα μαχαίρι και τον έπληξε με αυτό στην κοιλιακή χώρα, ενώ αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα αιμόφυρτο επέστρεψε πίσω και σωριάστηκε αιμόφυρτος στο κατάστημα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Ο 37χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ανθρωποκτονία και για τον νόμο περί όπλων και είχε εκτίσει την ποινή του στις Φυλακές της Λάρισας.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικά υλικά σε μία προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τον δράστη αλλά και συγκεντρώνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν το κίνητρο της επίθεσης που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

