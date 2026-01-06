Ψυχάρης: “Διανύουμε εποχή απουσίας πνευματικών και ηθικών αξιών”

“Με ευλάβεια και κατάνυξη η πόλη της Καλαμάτας εόρτασε, τη Δεσποτική εορτή των Θεοφανίων. Λαμπρός ο εορτασμός με την συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, εκπροσώπου της ελληνικής κυβερνήσεως, εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, της αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε μια εποχή απουσίας πνευματικών και ηθικών αξιών, με τις οποίες νοηματοδοτούνται τόσο η ζωή όσο και οι σχέσεις των ανθρώπων, ας προσευχηθούμε στον Επιφανή Χριστό να μας χαρίσει φώτιση, ώστε να επιστρέψουμε στις ρίζες, στις παραδόσεις και στις αξίες μας διαμορφώνοντας συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους”.