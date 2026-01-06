Μητρόπολη Μεσσηνίας: Ο εσπερινός του Αγίου Ιωάννη στον Μελιγαλά

Με την παρουσία πλήθους πιστών και με κάθε λαμπρότητα τελέσθηκε το σήμερα το απόγευμα, ο πανηγυρικός εσπερινός της Συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, στην κωμόπολη του Μελιγαλά, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν κληρικοί της Μητρόπολης Μεσσηνίας με προεξάρχοντα τον Αρχιερατικό Επίτροπο της περιφέρειας Μελιγαλά Πρωτοπρεσβύτερο Στέφανο Καραγιάννη ως και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Πριν το τέλος της Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος κηρύττοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου και τόνισε το κήρυγμα μετανοίας, το οποίο ευαγγελίζονταν ο Βαπτιστής στους ανθρώπους της εποχής του και το οποίο φτάνει μέχρι τις ημέρες μας.

Τέλος ευχήθηκε σε όλους καλή και ευλογημένη χρονιά και ευχαρίστησε, για την συμμετοχή τους στην πανήγυρη του Ιερού Ναού, τη Δήμαρχο Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, τον βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη και όλους τους παρόντες εκπροσώπους των τοπικών αρχών.