Θεσσαλονίκη: Νεκρή 70χρονη έξω από διαμέρισμα στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά (βίντεο)

Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας έξω από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που είχε πάρει φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν βρέθηκε κάποιο άτομο στο εσωτερικό του διαμερίσματος και οι ένοικοι της οικοδομής βγήκαν έξω χωρίς να υπάρξει πρόβλημα.

