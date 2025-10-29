eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025 09:03

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 70χρονη έξω από διαμέρισμα στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 70χρονη έξω από διαμέρισμα στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά (βίντεο)

Premium Strom

Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας έξω από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που είχε πάρει φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν βρέθηκε κάποιο άτομο στο εσωτερικό του διαμερίσματος και οι ένοικοι της οικοδομής βγήκαν έξω χωρίς να υπάρξει πρόβλημα.

Πηγή: www.documentonews.gr

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις