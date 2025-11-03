Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης

Τα ίχνη της 13χρονης Ελευθερίας Λ. χάθηκαν από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη στις 2 Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση που εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 13χρονης Ελευθερίας Λ. από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 18:30 ώρα και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Πηγή: news247.gr