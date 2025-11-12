Πάτρα: Κατέληξε νήπιο που είχε τραυματιστεί έπειτα από πτώση

Ένα νήπιο ηλικίας περίπου 3,5 ετών κατέληξε το βράδυ της Τρίτης στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο παίδων της Πάτρας, το οποίο νοσηλευόταν από τις απογευματινές ώρες φέροντας σοβαρά τραύματα, έπειτα από πτώση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως ανέφεραν οι γονείς του νηπίου, το παιδί τους έπεσε και κτύπησε, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Μετά την πτώση του, το νήπιο διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο παίδων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε απόψε τα τραύματά του.

Όσον αφορά στην διακρίβωση των συνθηκών τραυματισμού του νηπίου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ