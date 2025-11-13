eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025 11:40

Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική- Συνελήφθη 19χρονος Τούρκος

Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική- Συνελήφθη 19χρονος Τούρκος

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε το προηγούμενο 24ωρο η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για τη δράση Τούρκων υπηκόων στη χώρα μας.


Στο πλαίσιο αυτό έγιναν έρευνες σε συνολικά τέσσερα σπίτια, ενώ προσήχθησαν δέκα άτομα, εκ των οποίων συνελήφθη ένας 19χρονος, επειδή κατείχε παράνομα μία βαλλίστρα, η οποία και κατασχέθηκε.
Ο 19χρονος συλληφθείς, Τούρκος υπήκοος, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.
Για τους υπόλοιπους προσαχθέντες -όλοι Τούρκοι και επιπλέον ένας Έλληνας- δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Την επιχείρηση του λεγόμενου «ελληνικού FBI» συνέδραμαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Ναρκωτικών, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

