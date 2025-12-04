Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Οιχαλίας

Εγκαινιάστηκε χθες το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Οιχαλίας, ο οποίο λειτουργεί ήδη καθημερινά, προσφέροντας ενημέρωση, υποστήριξη και πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» και αποτελεί μία από τις σταθερές δομές της Περιφέρειας για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων και την εξυπηρέτηση πολιτών στο επίπεδο της πρώτης γραμμής. Παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, διασύνδεση με άλλες δομές, ενημέρωση για προγράμματα απασχόλησης, στήριξη ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, οικογενειών, ανέργων και νέων.

Στο μήνυμά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επεσήμανε ότι η δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλη την Περιφέρεια αποτελεί βασική προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής: «Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά μπροστά με τόλμη και στρατηγική, επενδύοντας σε δομές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν ευκαιρίες για κάθε συμπολίτη μας».

Ο κ. Πτωχός ανέδειξε την ανάγκη διαρκούς ενδυνάμωσης του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών, τονίζοντας ότι νέες δομές έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται, με στόχο την κάλυψη όλων των Δήμων της Πελοποννήσου. Όπως σημείωσε, «οι δημότες πρέπει να λαμβάνουν άμεσα και ισότιμα ποιοτικές υπηρεσίες, με βάση την αρχή της δικαιοσύνης».

Ο περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), επισημαίνοντας ότι η περιοχή της Οιχαλίας αναπτύσσει δυναμική σε κοινωνικές δράσεις, επιχειρηματικότητα και καινοτομία: «Οι δομές αυτές πρέπει να μείνουν στον χρόνο και να δημιουργήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία, στους πυλώνες της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής».

Αναφέρθηκε επίσης σε παρεμβάσεις που είτε υλοποιούνται είτε έχουν ήδη ενταχθεί, είτε σχεδιάζονται, όπως το αντιπλημμυρικό – αρδευτικό έργο του Χάραδρου, δράσεις κοινωνικής μέριμνας, παρεμβάσεις επιχειρηματικότητας, ο κόμβος βιοοικονομίας, καθώς και ο νέος κόμβος στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, που έχει ανακοινωθεί από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώ Νίκο Παπαθανάση.

Η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου, χαιρέτισε την επίσημη έναρξη των εγκαινίων και ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον περιφερειάρχη και την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Μαρία Οικονομάκου για τη στήριξή τους. Στο μήνυμά της υπογράμμισε ότι το Κέντρο Κοινότητας «δεν είναι απλώς ένας νέος χώρος», αλλά «πυλώνας κοινωνικής συνοχής». Ένα σταθερό σημείο αναφοράς όπου οι δημότες θα βρίσκουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υποστήριξη οικογενειών, ενημέρωση για προγράμματα απασχόλησης, στήριξη ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και ανέργων, καθώς και διασύνδεση με άλλες υποστηρικτικές δομές. Η κα Γεωργακοπούλου ευχαρίστησε επίσης τα στελέχη, τους κοινωνικούς λειτουργούς και όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση της δομής, δεσμευόμενη ότι η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει και να ενισχύει το Κέντρο Κοινότητας ώστε να αποτελεί σταθερά τον βασικό πυλώνα κοινωνικής προστασίας και στήριξης των δημοτών.

Στα εγκαίνια παρέστησαν μεταξύ άλλων η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Τάσος Αδαμόπουλος, ο περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, Αναστάσιος Σαρδέλης, αλλά και τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Πελοπόννησος», καθώς και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμητρα – Χριστίνα Παπούλια και μέλη του τοπικού δικτύου κοινωνικών δομών.