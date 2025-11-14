Καιρός: Nέα άνοδος της θερμοκρασίας - Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές (Βίντεο)

Καλός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στα Επτάνησα και στις βόρειες περιοχές της Κρήτης.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Στην Αττική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 2-3 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 2-3 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Αύριο αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ την Κυριακή αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

