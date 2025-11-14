Καιρός: Nέα άνοδος της θερμοκρασίας - Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές (Βίντεο)

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.
Στην Αττική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 2-3 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.
Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 2-3 μποφόρ στον Θερμαϊκό.
Αύριο αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ την Κυριακή αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες.
