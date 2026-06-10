Δωρεάν εξετάσεις υγείας σε 4 κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης

Για τον Ιούνιο, έχουν προγραμματίσει 4 δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στις κοινότητες Βαλύρας, Χράνων, Πουλιτσίου και Πλατανόβρυσης.

Στόχος των δράσεων είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι: Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος, γρήγορες εξετάσεις σημείου φροντίδας: χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, γλυκόζη αίματος, αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Επιπλέον θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων και συμβουλευτική πρόληψης και υγείας.

Οι πολίτες που θα προσέλθουν για εξετάσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ τους.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κοινοτικό γραφείο Βαλύρας την Τρίτη 16 Ιουνίου, στο κοινοτικό κατάστημα Χράνων την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στο κοινοτικό κατάστημα Πουλιτσίου την Τρίτη 23 Ιουνίου και στο κοινοτικό κατάστημα Πλατανόβρυσης την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας που δεν μπορούν να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης από τις ΚΟΜΥ, κατόπιν προγραμματισμού μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135 (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:00 έως 16:00).