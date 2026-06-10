Kύκλωμα σε πολεοδομίες: Προφυλακιστέοι και οι έξι κατηγορούμενοι έπειτα από μαραθώνιες απολογίες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προηγήθηκαν μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς, που άρχισαν από το πρωί και διήρκεσαν αρκετές ώρες, μέχρι αργά το βράδυ.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά το πέρας των πολύωρων απολογιών, υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης τόσο για το ζευγάρι που θεωρείται η ηγεσία της ομάδας, όσο και για τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους που η δικογραφία τους αποδίδει κρίσιμο και κομβικό ρόλο στην εγκληματική δράση.

Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρεται να αποκόμισαν κέρδος χιλιάδων ευρώ από την παράνομη δράση της, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ.

Τελευταία πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας διαφθοράς μια υπάλληλος σε υψηλή θέση στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γαλατσιου. Προηγήθηκε ο σύζυγος της, σήμερα υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και πρόσφατα καθαιρεθείς από την Πολεοδομία Κηφισιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι τηρεί αρνητική στάση, δεν αποδέχονται το κατηγορητήριο και δηλώνουν ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Βεβαίως εξόχως επιβαρυντικές είναι οι συνομιλίες και οι συναντήσεις της αρχηγού και του φερόμενου ως υπαρχηγού αλλά και τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Μόνο στη γυναίκα βρέθηκαν στο γραφείο περισσότερα από 180 χιλιάδες ευρώ.

Τη ίδια υπερασπιστική γραμμή φέρεται να ακολούθησαν και οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι. Ήδη όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από εισαγγελέα αλλά στο τέλος, μετά το πέρας και των έξι απολογιών αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι.

Βαρύ κατηγορητήριο και δικογραφία 3.500 σελίδων

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως για το πολυπλόκαμο και άρτια οργανωμένο κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής, που εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι έξι συλληφθέντες. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ανοίξουν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, σημαντικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των υπόλοιπων τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους έξι συλληφθέντες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Από τους πολίτες ζητούσαν από 1.000 μέχρι και 30.000 ευρώ, για να μειώσουν πρόστιμα κυρίως σε αυθαίρετα, για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες με προτεραιότητα και να τακτοποιήσουν κάθε είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές.

Δρούσαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 σε Κηφισιά, Μαρούσι και Γαλάτσι.Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας ενώ μετά από έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.

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