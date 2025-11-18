Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο, (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενών τοπικών βροχών στη νότια Εύβοια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο βορειανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 6 με 7, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αναμένεται το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-2025) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-2025):

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.