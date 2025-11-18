Ηράκλειο: Σε ακόμη μία σύλληψη προέβησαν οι αρχές για την υπόθεση των Βοριζίων

Πρόκειται για τον 58χρονο πατέρα των τριών συλληφθέντων, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη καθώς επίσης βαρυνονται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.
Ο συλληφθείς πατέρας τους είναι αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της από σφαίρα εκείνη την ημέρα της 1ης Νοεμβρίου και σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε βάρος του 58χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και σήμερα το πρωί παραδόθηκε οπότε και θα οδηγηθεί στον ανακριτή Ηρακλείου.
