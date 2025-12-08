Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός για βιαιοπραγία σε 12χρονο

Συνελήφθη αστυνομικός της ΟΠΚΕ μετά από καταγγελία 12χρονου και της μητέρας του ότι άσκησε σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου κατά τη διάρκεια ελέγχου ανήμερα της επετείου για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής, όπου ο ανήλικος βρίσκονταν με περίπου 20 ακόμη άτομα, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τα προσέγγισαν και ένας εξ αυτών επιτέθηκε στον 12χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετά από τη σχετική καταγγελία που έκανε ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του στο ΤΔ Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, σχηματίστηκε άμεσα δικογραφία και ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Παράλληλα ο ανήλικος κλήθηκε να αναγνωρίσει ανάμεσα από 15 αστυνομικούς αυτόν που φέρεται ότι τον χτύπησε. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 12χρονος υπέδειξε έναν αστυνομικό, ο οποίος και συνελήφθη, που όμως δεν είχε υπηρεσία κατά τη χρονική στιγμή του ελέγχου. Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι κατηγορίες για βιαιοπραγία κατά του 12χρονου δεν επιβεβαιώνονται από τις καταθέσεις ατόμων που ήταν παρόντες στον έλεγχο. Για το περιστατικό διατάχθηκε η διενέργεια διοικητικής έρευνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν αστυνομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου σε ανήλικο 12 ετών από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ανακοινώνονται τα εξής:

Περί ώρα 19:30, ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου και κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, αστυνομικός της ΟΠΚΕ φέρεται να προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό ενημερώνοντας άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε στον ανήλικο παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας υπεδείχθησαν στον ανήλικο δεκαπέντε (15) αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Ο ανήλικος υπέδειξε έναν εξ αυτών, ο οποίος, ωστόσο, υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να τελέστηκε ο έλεγχος. Ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας.

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Έρευνας (Π.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί εις βάθος κάθε πτυχή του περιστατικού και να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία επαναβεβαιώνει την απόλυτη προσήλωσή της:

• στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

• στον σεβασμό της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας όλων των πολιτών, και ιδίως ανηλίκων,

• καθώς και στην αμερόληπτη απόδοση ευθυνών, όπου αυτές διαπιστώνονται».

Πηγή: news247.gr